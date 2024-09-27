Липецкий духовой оркестр Дома музыки откроет новый сезон концертом «Неизвестный XX век. Музыка от классики до джаза» 29 сентября в 17:00 в галерее «Буксир» (6+). Художественный руководитель и главный дирижер – Василий Збаражский. Солисты: Мэри Арутюнян (флейта), Максим Покочалов (саксофон), Матвей Пушилин (кларнет). Прозвучат сочинения Александра Цфасмана, Кирилла Молчанова, Михаила Готлиба, Софии Губайдуллиной, Алексея Вершина, Геннадия Чернова. Концерт состоится в рамках фестиваля «Современное в традициях». В честь международного Дня музыки вход на мероприятие свободный. Справки по телефонам: (4742) 43-10-31, 43-24-65.

«Липецкий Дом музыки всегда радует новыми интересными интерпретациями, и при этом в концертах всегда есть место классической музыке. Профессионалы, которые не оставляют равнодушными», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.