Новогоднюю сказку «Растопи лед, иначе лето не придет» (0+) представит в Доме музыки Липецкий духовой оркестр. Дирижер – Василий Збаражский, солировать будут Ирина Вишнякова и Валерия Баранова, а также артисты камерного хора Дома музыки Виолетта Сахно и Дарья Тонкодубенко. Доступна Пушкинская карта.

«Сказка с очень захватывающим сюжетом, который сложился из мультфильма по сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Храбрая принцесса Анна и простой паренек Кристофф вместе с оленем и снеговиком отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы попытаться найти старшую сестру Анны Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и тем самым обрёкшую на вечную зиму его жителей… А что будет дальше – узнают наши маленькие и взрослые зрители», – рассказали в Доме музыки.