Представители Липецкой области отличились в Ульяновске, где состоялся чемпионат России по парусному спорту в классе «микро». Экипаж «Steel Team» в составе мастера спорта международного класса Владимира Баженова, мастера спорта Андрея Кузьмина и мастера спорта Андрея Герасименко завоевал титул чемпиона России.

Соревнования проходили в акватории Волги на территории муниципального учреждения «Яхт-клуб» и речного клуба «Симбирск». На старт вышло рекордное количество экипажей. За награды боролись 32 команды из Архангельска, Воронежа, Димитровграда, Екатеринбурга, Ижевска, Липецка, Магнитогорска, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени, Ульяновска, Челябинска и других городов России.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, в ходе серьезной конкуренции и сложной погодной обстановки, когда ветер менялся от штилевого в первый гоночный день до жесткого и шквалистого в последующие гонки, яхты из Саратова и Москвы потеряли мачты. Но липецкий экипаж «Steel Team» справился с трудностями и показал настоящий командный дух и достойный результат, заняв первое место в жесткой борьбе. «Победы наших спортсменов в столь представительных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.