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Управление инвестиций и инноваций Липецкой области предоставило субсидию в размере 1 млн рублей социально-ориентированному предприятию ООО ЛПО «Электроаппарат» на возмещение части затрат по реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда.

В настоящее время на предприятии трудятся более 300 человек, из них свыше 52% – люди с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие ежегодно инвестирует в модернизацию оборудования и улучшение условий труда сотрудников.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.

«Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.

«Электроаппарат» выпускает низковольтную аппаратуру; сетевые помехоподавляющие фильтры; ящики из гофрированного картона; папки для бумаг; скоросшиватели. Успешно сотрудничает с предприятиями-изготовителями сложной бытовой техники по производству внутренней электропроводки и различных комплектующих.

В текущем было приобретено новое оборудование, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности труда и соответствует европейским нормам. На предприятии будут созданы дополнительные рабочие места операторов автоматических и полуавтоматических линий, а также запланировано повышение оплаты труда. Объем инвестиций в проект составил более 8 млн рублей.