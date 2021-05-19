С 18 по 20 мая в Москве проходит первый международный финал бизнес-игры «Начинающий фермер».

Финалисты игры поборются за стажировку в крупнейших агрохолдингах, а также сувениры и денежные призы от партнеров игры. Среди участников: 200 молодых людей из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана и Киргизии: школьники, студенты и молодые специалисты.

В программе: финальные защиты проекта перед экспертами федерального уровня, международный молодежный агробизнес форум и церемония награждения с участием почетных гостей.

Липецкую область на бизнес-игре представляет победить национального этапа Игорь Крысанов. Проект тербунского фермера по созданию и развитию КФХ «Выращивание шампиньонов в Липецкой области» занял первое место в категории «Молодые предприниматели и специалисты». Он предусматривает использование современных технологий при выращивании грибов. «В АПК Липецкой области работает очень талантливая молодежь, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Сегодня Игорь Крысанов защищает свой проект. Пожелаем ему удачи и победы!»

Интеллектуальная бизнес-игра «Начинающий фермер» проводится Российским союзом сельской молодежи уже 7 лет подряд. Основная ее цель – развитие у участников навыков бизнес – планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде. За весь период в Игре приняли участие более 10 тысяч человек.