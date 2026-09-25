Липецкий фестиваль здоровьесбережения — в числе лучших практик в России

Проект Липецкой области получил высокую оценку на федеральном уровне. Межмуниципальный фестиваль здоровьесберегающих практик завоевал второе место в конкурсе «Здоровые города России» в категории «Лучшая муниципальная программа укрепления общественного здоровья». Награда стала результатом совместной работы муниципалитетов, медицинских специалистов и активных жителей региона.

Организатором фестиваля выступает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, поддержку оказывает Совет муниципальных образований Липецкой области. География проекта уже охватила Усманский и Краснинский округа, а следующей площадкой станет Задонский округ. В каждом муниципалитете тему здоровьесбережения раскрывают по-своему, предлагая жителям новые форматы участия и полезные инициативы.

Особую ценность проекту придаёт его межмуниципальный характер: территории не просто участвуют в общем деле, но и перенимают опыт друг друга, совместно ищут эффективные решения и формируют культуру заботы о здоровье как естественную часть повседневной жизни.

«Такая оценка — это прежде всего признание труда наших медицинских работников, организаторов и всех неравнодушных участников фестиваля. Будем и дальше развивать подобные инициативы, чтобы забота о здоровье была доступной, интересной и востребованной у жителей региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Церемония награждения победителей конкурса пройдёт с 13 по 15 октября 2026 года в рамках XIV Петербургского международного форума здоровья.