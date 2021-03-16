Липецкий филиал «Квадры» подготовил энергообъекты к паводку.

Энергетики проверили техническое состояние гидросооружений, дренажных устройств, откачивающих механизмов, насосов и промывных установок Липецкой ТЭЦ-2 и Елецкой ТЭЦ – станций, которые могут попасть в зону подтопления грунтовыми водами.

«Мы ежедневно проводим мониторинг уровня паводковых вод, во всех подразделениях сформированы дежурные бригады, укомплектованные средствами связи, спецтехникой и транспортом», – пояснил управляющий директор Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило.

Оперативный персонал Липецкой «Квадры» прошел инструктаж и тренировки по устранению нештатных ситуаций. На период половодья в филиале организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, региональным управлением МЧС и Ростехнадзора, говорится в сообщении компании.