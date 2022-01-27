За 2021 год Липецкий филиал ПАО «Квадра» выработал 1323,26 млн кВт.ч электрической энергии. Этот показатель на 18,64% больше чем за аналогичный период прошлого года (1 076,51 млн кВт.ч).

«Увеличение производственных показателей связано с ростом энергопотребления. В первую очередь на него повлиял погодный фактор – летом фиксировались высокие температуры, а зимой более низкие, нежели в прошлом году», – пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» Алексей Курило.

Полезный отпуск тепловой энергии от коллекторов ТЭЦ и котельных филиала составил 4501,1 тыс. Гкал, что на 7,7% больше по сравнению с 2021 годом. Большая часть выработки электрической энергии приходится на Липецкую ТЭЦ-2 –1237,39 млн кВт.ч.