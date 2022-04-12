12 апреля энергообъекты филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» в областном центре переходят на летний режим работы. Постановление об окончании отопительного периода подписала глава г. Липецк Евгения Уваркина. Решение было принято потому, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышала 8 градусов тепла.

В течение нескольких дней энергетики будут поэтапно отключать подачу тепла в многоквартирные дома города.

Отключение отопления в социальных объектах — школах, поликлиниках, детских садах — пройдет по заявкам руководителей учреждений.

После завершения отопительного сезона 11 мая стартуют ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. О сроках проведения испытаний от котельных и ТЭЦ филиала с указанием улиц, где на время «опрессовки» производится отключение горячего водоснабжения, будет сообщено дополнительно.