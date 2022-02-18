Специалисты подготовили ответы на самые частые вопросы горожан, связанные с начислениями платы за январь.

От чего зависят суммы в квитанциях?

В первую очередь, от того, есть ли в доме общедомовый прибор учета тепловой энергии (ОДПУ). Если его нет, потребители заплатят за отопление по нормативу – независимо от температуры за окном и объемов поданного тепла. Если ОДПУ вышел из строя или срок поверки истек, расчет платы производится исходя из среднемесячного потребления в течение трех расчетных периодов, а затем по нормативу. Если же ОДПУ в наличии и работает исправно, то плата рассчитывается исходя из фактического потребления теплоносителя. Управляющая компания передает нашей компании показания общедомового прибора учета тепловой энергии, на основании которых для жителей дома рассчитываются платежи за отопление.

Обратите внимание, что показания УК должна передать в период с 23 по 25 число каждого месяца. Если этого не сделано, показания не учитываются и жители домов получают платеж, рассчитанный по нормативу!

О состоянии работоспособности общедомового прибора учета (ОДПУ) клиенты Квадры могут узнавать с помощью нового сервиса «ОДПУ контроль» https://www.quadra.ru/klientam/odpu/index.php. Помимо этого на странице размещена информация передала или нет управляющая организация данные прибора учета энергетикам.

Почему суммы в январских квитанциях за отопление выше, чем в декабрьских?

Отчетный период января, за который жилищные организации передавали показания ОДПУ тепловой энергии (с 23.12.2021 по 22.01.2022), был холоднее декабрьского периода (с 23.11.2021 по 22.12.2021) почти на 6 градусов Цельсия. В результате выросло теплопотребление домов. Прирост потребления в каждом случае индивидуален.

От чего зависит потребление тепла внутри дома?

Потребление тепла в доме никогда не бывает одинаковым каждый месяц. Разница формируется не только из-за погодных условий, но по множеству других причин:

количество дней в отчетном месяце, за который управляющая компания снимает показания счетчиков;

особенности работы внутренних инженерных сетей;

нарушение наладочных мероприятий внутри дома;

завышенная циркуляция в системе горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения;

разрегулировка системы горячего водоснабжения,

неправильная работа регуляторов температуры и др.

Любая из этих причин приводит к тому, что дом потребляет больше тепла, а платежи граждан, как следствие, увеличиваются. В таком случае необходимо обратиться к специалистам УК, в чьей зоне ответственности находятся все коммуникации дома, чтобы они проверили работу внутридомовой системы отопления и отрегулировали подачу и расход тепла, поступающего из центральной системы.