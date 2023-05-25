Липецкий филиал РАНХиГС снабдит волонтеров справочником по жестовому языку. Разработку подготовили к III Международным Инклюзивным творческим играм, которые пройдут в Липецке. Она поможет волонтерам понимать жестовый язык, то есть научит азам сурдоперевода. Эти навыки понадобятся в общении с гостями и участниками, имеющими проблемы со слухом.

Проект представили на семинаре для муниципальных служащих, который провели сотрудники Липецкого филиала РАНХиГС Наталья Соловьева и Софья Синельникова.

На базе вуза справочник начали разрабатывать три года назад. Его уже опробовали на работниках МФЦ, библиотек и социальных служб, которые проходили в академии курсы повышения квалификации. По сути, это методичка с алфавитом, фразами, примерами диалогов, напротив которых напечатан QR-код, через который можно увидеть эти же фразы на жестовом языке. Справочник уже содержит 12 тем, есть он и в цифровом варианте. Сейчас его адаптировали для волонтеров, работающих на Играх с глухими и слабослышащими людьми. Проект получил название «Учимся общаться». Как сообщили разработчики, осталось внести лишь несколько десятков фраз, которые люди чаще всего используют при общении с волонтёрами.

«Академия искренне заинтересована в развитии инклюзивных направлений. Мы уверены, что люди с разными возможностями должны жить одинаково комфортно. Наши студенты создают справочник, который поможет участникам Творческих игр легко общаться с волонтерами. Ребята могут реально помочь – это особенно ценно», – отметила директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова.

Первый заместитель главы города Липецка Анна Шамаева, курирующая рабочие группы по подготовке Игр, высоко оценила разработку студентов. Справочник должен стать простой и удобной карманной методичкой, как волонтеров, так и всех организаторов мероприятий, полагает она.

Проект III международных инклюзивных творческих игр реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в партнерстве с правительством Липецкой области и администрацией Липецка, Союзом всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», ассоциацией «Больше чем добро» и липецкой областной общественной организацией «Центр поддержки культурных традиций «Культура-взаимодействие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Поддерживать граждан с ограниченными возможностями здоровья и развивать площадки для совершенствования их способностей и самореализации – одна из важных задач органов власти. Международные инклюзивные творческие игры позволят не только липчанам с инвалидностью показать себя, но и нам увидеть, какие социальные меры оказываются этим категориям граждан в других субъектах, обменяться опытом в этой сфере», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.