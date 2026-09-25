Липецкий финансовый проект может стать лучшим среди практик 2026 года

Липецкая область участвует в конкурсе лучших региональных практик по финансовой грамотности. На голосование представлен проект «Площадки по финансовой грамотности на локациях массовых спортивных мероприятий и в зонах пеших туристических маршрутов».

Поддержать регион можно до 1 октября. Для этого необходимо перейти по ссылке, авторизоваться через любую из предложенных учётных записей и нажать «сердечко» рядом с практикой Липецкой области.

«Финансовая грамотность — это навык, который нужен каждому в повседневной жизни. Площадки на спортивных событиях и туристических маршрутах позволяют людям получать эти знания там, где жители проводят время с пользой и интересом», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.