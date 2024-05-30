Государственный фонд «Защитники Отечества» по Липецкой области подводит итоги работы за год. Торжественная церемония прошла в концертном зале Липецкой государственной филармонии «Унион». В ней приняли участие заместитель губернатора Липецкой области Вячеслав Щеглеватых и вице-спикер Липецкого областного совета депутатов, Герой России Владимир Богодухов. Юбилейной медалью «70 лет Липецкой области» награждены 12 человек: ветераны спецоперации и активисты Фонда. В их числе – Ольга Кабанова, мать героически погибшего на СВО в марте 2022 года сержанта Сергея Кабанова, посмертно награждённого «Орденом мужества». После гибели сына Ольга Кабанова активно включилась в волонтёрскую деятельность, с 2023 года руководит Комитетом семей воинов Отечества Липецкой области.

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» был открыт в регионе 1 июня 2023 года по указу Президента РФ Владимира Путина. Он специализируется на индивидуальном сопровождении ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. За год в реготделение поступило 7 тысяч обращений, из них 6,5 тысячи – решены. Большинство обращений касаются назначения мер поддержки, юридической и психологической помощи. В режиме «одного окна» подопечные Фонда получают консультации юриста, нотариуса, сотрудника МФЦ, Центра занятости, СФР, социальной защиты населения и других ведомств. Для психологической поддержки работают индивидуальные и коллективные программы психоэмоциональной разгрузки. Помощь психологов оказывается не только в областном центре, но и в муниципалитетах.

Реготделение Фонда помогает ветеранам СВО в получении лекарственных препаратов, технических средств реабилитации и прохождении санаторно-курортного лечения, а также в переобучении и трудоустройстве. Бойцы активно вовлекаются в патриотические проекты и встречи со школьниками и студентами. 73 военнослужащих выступили в качестве спикеров на различных площадках: в библиотеках, школах, колледжах, вузах. За год работы для ветеранов СВО и их семей проведено 600 досуговых мероприятий. Подопечные Фонда посещают театры и концерты, участвуют в спортивных состязаниях и творческих мастер-классах, экскурсионных поездках по Липецкой области.

«Помощь бойцам в адаптации к мирной жизни и забота о родственниках погибших героев по-прежнему остается одним из приоритетов работы региональной власти, к которой подключены различные структуры всех уровней. За год нашим Фондом проделана колоссальная работа. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки, чтобы сделать их максимально индивидуальными и при этом – комплексными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.