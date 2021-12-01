Концепцию реконструкции Липецкого городского дворца молодёжи «Октябрь» руководитель региона Игорь Артамонов обсудил со своими заместителями и мэром Липецка Евгенией Уваркиной. Главе региона был представлен проект инновационной культурной площадки, которой может стать «Октябрь».

Как рассказала Евгения Уваркина, планируется, что после реконструкции здание станет многофункциональной цифровой площадкой. Здесь хотят создать современное медиапространство, которое будет трансформироваться под цифровые выставки, концерты, кинопоказы, различные мультимедийные шоу. Также в проекте обновлённого «Октября» – интерактивный цифровой музей, который будет рассказывать об истории и культуре Липецка. Для горожан и туристов планируют открыть кафе с летней верандой. Есть предложение по созданию пункта проката велосипедов и самокатов. Кроме того, обсуждается реконструкция прилегающей к зданию площади.

«Липецку необходимо такое интерактивное культурное пространство, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Обновлённый «Октябрь» должен стать центром притяжения для липчан и гостей города, особенно для молодёжи. Поэтому в проекте стоит учесть современные тренды и интересы молодого поколения».

Проект уже получил почти половину финансирования. Министерство культуры России приняло решение о выделении 480 млн рублей на реконструкцию «Октября». Деньги будут получены в рамках нацпроекта «Культура». Оставшаяся часть средств планируют выделить из областного бюджета. Рассматривается возможность привлечения спонсоров.