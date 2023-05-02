Липчанин вошел в число лучших на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Всего в состязании приняли участие 311 человек из 72 регионов России. Десятиклассник гимназии №19 Липецка Михаил Яриков по итогам испытаний стал призером.

Финал проходил с 17 по 23 апреля в два тура. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, задания письменного тура включали вопросы на знание норм русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации, этимологии, морфологии, истории языка, современного словообразования. В исследовательской работе второго тура участники показали навыки лингвистического анализа. Дипломы победителей завоевали 27 человек, призерами стали 125 финалистов. Они смогут поступить без экзаменов в любой вуз России на направления, соответствующие профилю олимпиады.

В Липецкой области немало делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия. «Мы стремимся выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые в будущем возьмут на себя ответственность за нашу страну, за ее развитие и благополучие», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.