На сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении льготы УФНС по Липецкой области за пользование муниципальным помещением на улице Московской, 77. Это здание, площадью 2,4 тысяч кв.м, фискальные органы Октябрьского района арендуют с 2021 года.

Помещение числится за МУП «Городской электротранспорт», общая сумма договора по льготной аренде составит 7,8 млн рублей. При этом муниципальное предприятие обязано оплатить НДС в бюджет в размере 1,3 млн рублей.

— Как предприятие планирует возмещать эти недополученные доходы, само являясь дотационным? – спросила депутат Екатерина Пинаева.

Спикер горсовета Александр Афанасьев напомнил, что есть договоренность с налоговой службой, согласно которой на сумму субсидии осуществляется ремонт помещений. Вся компенсация будет направлена на улучшение качества обслуживания липчан. Прием посетителей будет осуществляться на первом этаже, а не на четвертом.

— Данный доход не учитывался в бюджетном планировании на этот год, так как он относится к дополнительным доходам от коммерческой деятельности, — заявил председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов.

Депутаты горсовета поддержали пролонгацию договора до конца марта 2023 года.