В регионе

Липецкий горсовет освободил налоговиков от арендной платы

4 часа назад
9 посмотрели

Читайте нас в

На сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении льготы УФНС по Липецкой области за пользование муниципальным помещением на улице Московской, 77. Это здание, площадью 2,4 тысяч кв.м, фискальные органы Октябрьского района арендуют с 2021 года.

Помещение числится за МУП «Городской электротранспорт», общая сумма договора по льготной аренде составит 7,8 млн рублей. При этом муниципальное предприятие обязано оплатить НДС в бюджет в размере 1,3 млн рублей.

— Как предприятие планирует возмещать эти недополученные доходы, само являясь дотационным? – спросила депутат Екатерина Пинаева.

Спикер горсовета Александр Афанасьев напомнил, что есть договоренность с налоговой службой, согласно которой на сумму субсидии осуществляется ремонт помещений. Вся компенсация будет направлена на улучшение качества обслуживания липчан. Прием посетителей будет осуществляться на первом этаже, а не на четвертом.

— Данный доход не учитывался в бюджетном планировании на этот год, так как он относится к дополнительным доходам от коммерческой деятельности, — заявил председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов.

Депутаты горсовета поддержали пролонгацию договора до конца марта 2023 года.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»