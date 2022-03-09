Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству депутаты Липецкого горсовета рассмотрели предложение ООО «Светогор-Липецк» о заключении концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности Липецка. Компания специализируется на ремонте электрического оборудования.

Как рассказала председатель департамента экономического развития мэрии Юлия Полоскина, концессионер предлагает реконструкцию существующих светильников, опор и линий наружного освещения и создание новых светоточек. Срок действия соглашения составляет 15 лет. Инвестор готов вложить за три года 1,5 млрд. рублей, в том числе 1,2 млрд. это заемные средства.

Предложением предусмотрена плата из бюджета города Липецка, который выступает концедентом. Муниципалитет должен будет оплатить расходы по приобретению электроэнергии на освещение города, часть расходов по проектированию, созданию и реконструкции объекта соглашений, а также проценты по соглашениям о финансировании и договорам займа, заключенным с инвесторами. Ежегодная плата муниципалитета за весь период действия соглашения составит 416,7 млн рублей.

Представленный проект концессии вызвал много замечаний у профильных управлений горсовета и Счетной палаты.

В настоящее время освещением территории Липецка занимается МБУ «Горсвет». На это из бюджета города в 2020 году выделено 142 млн, в 2021- 150,8 млн рублей. Аудиторы обращают внимание, что на сегодняшний момент отсутствует информация о неисполнении муниципального задания МБУ или острой нехватки денежных средств для поддержания объектов освещения в Липецке в удовлетворительном состоянии.

— Если концессионный договор будет заключен, расходы городской казны на уличное освещение вырастут в разы. Мы не можем себе этого позволить в настоящий момент, так как у нас дефицитный бюджет, — отметила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова. — При необходимости, модернизацию объектов освещения город может осуществить самостоятельно. Это экономически целесообразней, мы можем поэтапно привлечь заемные средства, в том числе, бюджетные кредиты на льготных условиях.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, в Липецке нужно модернизировать 2100 светильников. В результате, повысится освещенность Липецка и сложится экономия по оплате за электроэнергию. Если по улицам необходимо построить 116 км, чтобы закрыть «темные» участки, то в микрорайонах это 3000 светоточек.

Депутат Олег Косолапов поинтересовался, в каких городах инвестор уже работает в рамках концессионного соглашения. По словам представителя компании, подобное соглашение рассматривается сейчас в Химках и Ульяновске.

— Почему сам Горсвет не может заняться модернизацией освещения? — спросил депутат Александр Кофанов.

Как рассказала вице-мэр Ирина Артемова, для модернизации существующего освещения ни у города, ни у региона денег нет. В связи с этим, в мэрии ищут новые инструменты и новые возможности, чтобы осуществить мероприятия по достижению энергоосвещенности.

— Город, безусловно, нуждается в модернизации существующего освещения и строительстве новых светоточек, но вопрос — какой ценой и как это реализовывать в нынешних условиях. Это очень серьезная нагрузка на бюджет, и в турбулентных условиях говорить о том, что мы готовы к этим ежегодным выплатам — преждевременно, как минимум. Также меня настораживает техническая сторона вопроса, комплектующие вряд ли производятся в России, — прокомментировал председатель комиссии Борис Понаморев. — Учитывая, что бюджет города является дефицитным, на сегодняшний момент горсовет не согласовывает заключение концессионного соглашения ООО «Светогор-Липецк» в связи с тем, что у муниципального образования отсутствует ресурсное обеспечение для заключения и исполнения данного концессионного соглашения.