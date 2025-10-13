Липецкий Гостехнадзор получил награды главной агровыставки России за внедрение цифровых технологий

Липецкий Гостехнадзор получил награды на выставке «Золотая осень» за внедрение передовых цифровых технологий и образовательных методик, которые делают работу ведомства более эффективной, прозрачной и удобной для граждан.

Золотую медаль Гостехнадзор получил за проект «Автоматизированная обработка запросов с помощью ИИ». Система автоматически анализирует, классифицирует и направляет входящие запросы. Это позволило в несколько раз сократить время обработки заявлений. Некоторые – с 8 часов до 15 минут. Специалисты теперь могут сосредоточиться на сложных и нестандартных задачах, в то время как рутинные операции выполняются ИИ.

Ещё одна золотая модель у Гостехнадзора – за введение обучающей базы для сотрудников «Фабрика процессов». Это полноценный тренажёр, где инспекторы на практике осваивают принципы бережливого производства. Главная цель – научиться находить «слабые места» в процессе, например, излишние перемещения, перепроизводство или ожидание, и немедленно применять инструменты бережливого производства для их устранения. Это меняет мышление сотрудников и мотивирует их применять полученные навыки для оптимизации своих рабочих мест.

За проект «Интеллектуальная система прогнозирования решений по государственным услугам» инспекция удостоена серебряной медали. На основе анализа больших данных система прогнозирует вероятные исходы и решения по тем или иным госуслугам.

В разработке и внедрении проектов принимал участие «Региональный центр компетенций» Липецкой области.

«Современные технологии кардинально меняют формат работы государственных служб. Цифровая трансформация позволяет не только повысить эффективность управления, но и вывести на новый уровень качество взаимодействия с гражданами. В регионе создаются сервисы, которые экономят время людей, делают процедуры прозрачными, а решения быстрыми и точными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.