Липецкий Гостехнадзор получил статус федерального образца бережливой организации

Гостехнадзор Липецкой области стал первым надзорным органом в Российской Федерации, получившим статус федерального образца бережливой организации. Все разработки инспекции, а их уже около двух десятков, были высоко оценены и признаны. Каждая из них направлена на то, чтобы сделать взаимодействие с Гостехнадзором максимально простым, быстрым и комфортным для каждого заявителя. А благодаря соблюдению федерального стандарта использовать их и внедрять в свою деятельность могут органы Гостехнадзора по всей стране.

Липецкий Гостехнадзор не только активно внедряет инновации, но и демонстрирует выдающиеся результаты. По итогам прошлого года структура вошла в топ-2 по охвату техническими осмотрами в Российской Федерации.