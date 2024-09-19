Межрегиональная конференция «Инспекция будущего» состоялась сегодня в Липецке при участии сотрудников Гостехнадзора из девяти регионов РФ. На ней инспекция Гостехнадзора Липецкой области представила свои наработки и практики в сфере бережливых технологий, которые внедряет в свою деятельность на протяжении пяти лет в рамках программы «Эффективный регион». За это время были реализованы 10 проектов, три проекта на стадии реализации.

Преимущественно все проекты направлены на оптимизацию предоставления государственных услуг, чтобы сделать их более удобными и быстрыми. Некоторые из них получили широкое распространение на территории РФ. Среди наиболее масштабных проектов – программное обеспечение для приема экзаменов и организации электронного документооборота с образовательными организациями. Еще одна наработка – программное обеспечение для определения нормы дымности отработавших газов, которое содержит информацию по более 5000 самоходных машин и позволяет практически вдвое сократить время процедуры.

Также липецкие инспекторы давно используют электронный документооборот с многофункциональными центрами. Это на треть снижает периодичность курьерской доставки. Применяется проактивное информирование посредством СМС и портала Госуслуг. Именно благодаря этому удалось увеличить охват техническими осмотрами на 2% в год и довести показатель до 75%, что является вторым показателем в РФ. Кроме того, липецкий Гостехнадзор использует бланки постановлений об административном правонарушении в ГИС ГМП. Этот уникальный проект в России еще никто не смог повторить. Он позволяет на месте оформлять постановления по УИН и на 100% избежать ошибок оплаты, а еще исключает лишнее посещение офиса инспекции.

В числе других проектов – оптимизация выездной деятельности (позволяет экономить до 15% ГСМ и исключить лишние выезды по смежным направлениям); собственный вид сведений в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (автоматизирует до 200 тыс. запросов в год); уроки одного листа и видео-уроки, которые упрощают ввод в должность новых сотрудников. Участники конференции смогли увидеть применение реализованных бережливых проектов во время экскурсий во флагманский офис МФЦ в Липецке и на предприятие «Липецкоблснаб».

«Липецкий Гостехнадзор многократно представлял свои проекты на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве и получал высокую оценку экспертов. Медали свидетельствуют о нужности и актуальности таких новаций. Все бережливые проекты липецкой инспекции находятся в свободном доступе. Все желающие могут их изучить и взять в работу», – прокомментировал деятельность липецкого Гостехнадзора губернатор области Игорь Артамонов.