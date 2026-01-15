Липецкий гостехнадзор запустил чат-бот в МАХ

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области запустила свой чат-бот в мессенджере МАХ. В нём можно проконсультироваться по вопросам получения госуслуг, разобраться в нововведениях законодательства, подать заявление на удостоверение тракториста-машиниста, проверить регистрацию самоходных машин и др. Если вопрос требует личной консультации, необходимо выбрать кнопку «Переведи на оператора». Бот работает 24/7.

«Наша задача — сделать получение государственных услуг максимально простым и доступным. Цифровизация должна работать на каждого жителя», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.