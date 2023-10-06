Сразу два проекта Гостехнадзора по Липецкой области отмечены золотыми медалями в профессиональном конкурсе «За освоение современных методов осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов». Он ежегодно проводится на выставке «Золотая осень». Липчане представили два проекта, и оба были отмечены высшими наградами. Первый — в номинации «За оптимизацию процесса планирования рабочего времени инспектора при предоставлении государственных услуг». Предложение липчан — часть проекта бережливого производства, который сейчас реализуется в госорганизации. Идея состоит в оптимизации перемещения инспектора и планировании работы в течение дня. Как итог — государственные услуги липчане смогут быстрее.

Пять роликов, которые будут распространяться в социальных сетях, должны помочь владельцам самоходных машин, например, квадроциклов и снегоходов, разобраться, как зарегистрировать свое техническое средство и какие еще документы для него нужны. Вторая часть роликов — для владельцев аттракционов в парках. В них в доступной форме рассказывается о том, как нужно следить за их безопасностью.

«У Гостехнадзора важная миссия – следить за состоянием сельскохозяйственной техники и ее эксплуатацией. Для Липецкой области, в которой сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики, это имеет огромное значение. Кроме того, структура выполняет ряд других важный функций и все их, судя по ежегодным победам на выставке «Золотая осень», выполняет образцово», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.