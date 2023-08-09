Управлять Липецким государственным оркестром русских народных инструментов будет новый главный дирижер Василий Моисеенко, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области. Музыкант родился в 1991 году в Белгородской области. Окончил музыкальную школу по классу баяна и классической гитары, затем Губкинский музыкальный колледж по классу классической гитары. Затем по этой же специальности учился в Белгородском государственном институте, где увлекся оркестровым дирижированием. По программе студенческого обмена полгода учился как гитарист в Музыкальной академии Боснии и Герцеговины. Возвратившись, завершил бакалавриат и был приглашен на народную кафедру родного института, а также в музыкальный колледж преподавать гитару. Образование по специальности «дирижер» получил в магистратуре Ростовской государственной консерватории.

Василий Моисеенко участвовал в Южно-Российском конкурсе дирижёров оркестров русских народных инструментов, где занял первое место. На Всероссийском конкурсе молодых дирижеров народного оркестра в Петрозаводске — третье место. После II Всероссийского музыкального конкурса в Москве стал первым белгородцем, который дирижировал лучшим народным оркестром страны — имени Н.П. Осипова. Вскоре ему поступило предложение возглавить Иркутский оркестр русских народных инструментов.

На гастролях в Улан-Удэ Василий встретился с главным дирижером ЛГОРНИ Алексеем Моргуновым, который подыскивал себе достойного преемника. Стиль Моисеенко ему очень понравился. В марте этого года Василий Моисеенко был приглашен в Липецк, где впервые дирижировал липецким оркестром. Сразу вслед за концертом последовало официальное приглашение на работу в Липецк.

Главный уже приступил к исполнению своих обязанностей. Репертуарная политика в будущем сезоне немного изменится: наряду с музыкой для народного оркестра появится академическая и авангардная музыка. Дирижер уже обсудил с оркестром произведения, которые они будут исполнять. «Мне интересен синтез жанров: например, совместные шоу с электронной музыкой или рок-группами. Это новая неизведанная ниша и хочется, чтобы наш оркестр преуспел и в ней тоже. Это даст нам новую, молодую публику, за которой будущее филармонии», — рассуждает новый руководитель липецкого народного оркестра.

Недавно Василий Моисеенко прошел отбор IV Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Оперно-симфоническое дирижирование», который будет проходить в Красноярске осенью. Он считает, что его развитие как симфонического дирижера не противоречит статусу главного дирижера народного оркестра.

«У липецкого коллектива есть свои поклонники, а появление чего-то нового в репертуаре позволит расширить круг почитателей. Хочется пожелать музыкантам новых достижений и успеха», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.