Хор русской песни имени А.А. Степанова удостоен гран-при XIII Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле» в номинации «Лучший хоровой коллектив». Культурное событие состоялось 31 августа в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве. Фестиваль считается крупнейшим в Европе и ежегодно объединяет больше 3000 артистов.

Народный хор русской песни имени А.А. Степанова – прославленный коллектив, ведущий свою историю с 1958 года. В 1961 году ему присвоено почетное звание «народный», и с этого времени он неоднократно становился победителем, призером и лауреатом многих престижных международных, всероссийских и региональных фестивалей, конкурсов и смотров. В репертуаре хора обрядовые и свадебные песни усманского края и Липецкой области, а также народные песни регионов России.

«Хор имени Степанова – это не только про творчество и талант, хотя, разумеется, в этом отношении коллектив доказал свой уровень. Но это также большая работа по сохранению традиции русской народной песни, культурного наследия, а также воспитанию патриотизма», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.