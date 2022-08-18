Предприятия региона подбирают молодых специалистов в техникумах и колледжах Липецкой области. Студентов там обучают с перспективой трудоустройства по специальности. Профессия сварщика является одной из наиболее востребованных рабочих специальностей, сообщили в управлении образования и науки региона.

В Липецком индустриально-строительном колледже побывали представители ОЭЗ «Липецк». Потенциальные работодатели посмотрели, как работают студенты в сварочных мастерских. Сейчас они готовятся к профессиональным соревнованиям WorldSkills Russia. Колледж выпускает около 50 сварщиков в год, но спрос на таких специалистов остается высоким.

«Основная задача преподавателей – помочь молодым специалистам работать по специальности. Именно поэтому студентам помогают определиться с выбором предприятия для трудоустройства, пройти практику на понравившемся производстве. На ОЭЗ «Липецк» в среднем трудятся 10% выпускников колледжа» – рассказали в управлении образования и науки.

В ближайших планах – мастер-классы для студентов от высококвалифицированных специалистов заводов, прохождение практики на предприятиях, участие потенциальных работодателей в демонстрационных экзаменах. Сегодня на предприятиях Липецкой области открыты более 100 вакансий сварщиков. «Налаженные деловые контакты с работодателями помогут выпускникам быстрее найти высокооплачиваемую работу по специальности» — подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.