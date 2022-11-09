Соглашение о взаимодействии между Липецким институтом кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права в лице директора Раисы Бунеевой и центром «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области») в лице директора Анатолия Гольцова подписано на площадке центра. Он создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

Соглашение подразумевает сотрудничество в образовательной, научно-практической и правоприменительной сферах с целью совершенствования профессиональной подготовки кадров, обретение новой информации и формирования кадрового потенциала региона, развития профессиональных компетенций, навыков, умений и правовой культуры.

«Сегодня особенно важно не только получить качественное образование, но и найти хорошую работу. 80% выпускников российских вузов сталкиваются с трудностями при трудоустройстве после окончания обучения. Центр «Мой бизнес» готов оказать всестороннюю поддержку, направленную на получение дополнительных навыков для построения успешного будущего», – отметил Анатолий Гольцов. Заместитель начальника управления экономического развития Ирина Жукова отметила важность подписания данного соглашения, так как популяризация молодежного предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности центра.

По итогу встречи достигнуты договоренности об организации совместных мероприятий в центре «Мой бизнес», где студенты смогут попробовать себя в роли начинающих предпринимателей, получающих консультационно-информационную поддержку в режиме реального времени в едином окне центра, и познакомиться с региональными мерами поддержки предпринимателей. «В регионе созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей. Мы стремимся поддерживать липецких предпринимателей, в том числе молодых. А вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен губернатор региона Игорь Артамонов.