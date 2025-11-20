Липецкий историко-культурный музей стал лауреатом Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2025»

Липецкий историко-культурный музей стал лауреатом XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Проект «Уездный город Л» был удостоен высшей награды – Гран-при в номинации «Лучшие маршруты для людей с ОВЗ». Финал конкурса прошел в Перми, где представили 360 проектов из 59 регионов России и Беларуси.

Проект-победитель «Уездный город Л» – это уникальная для региона инклюзивная практика. Музей обучил 11 незрячих и слабовидящих экскурсоводов, которые проводят тактильные прогулки по Нижнему парку и экскурсии в музее «Городская управа».

Особенность экскурсий в особом подходе к подаче исторического материала. Гости не просто слушают рассказ, а познают историю через прикосновения к предметам, звуки и запахи. Такой формат создает глубокий иммерсивный эффект и ломает стереотипы о возможностях музейного просвещения для незрячих посетителей.

«Проект «Уездный город Л» наглядно демонстрирует, как современные технологии и человеческое участие делают культуру доступной для каждого. Такие инициативы — важная часть нашей работы по созданию комфортной жизни в регионе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За победу музей получил специализированное радиооборудование для экскурсий, которое позволит сделать программы еще комфортнее для всех категорий посетителей.