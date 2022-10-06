Сервис «Социальный контракт», представленный управлением цифрового развития Липецкой области на X Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Санкт-Петербурге, занял первое место в номинации «Социальная поддержка», а также признан победителем в премии «Народное признание». Проект «Экосистема новой школы» занял второе место в номинации «Образование».

«За последние несколько лет сфера предоставления государственных услуг в Липецкой области сильно изменилась, сервисы стали удобнее, оформление документов проще и быстрее. Это результат большой работы по внедрению бережливых технологий и модернизации процессов. Учреждения стали более клиентоориентированными, и продолжат совершенствоваться», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ. За 10 лет конкурс стал одним из самых значимых российских IT-событий, в ходе которого определяются лучшие практики региональной информатизации. Цифровые проекты Липецкой области, обеспечивающие внедрение передовых технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы, неоднократно участвовали в различных конкурсных номинациях и получали высокую оценку федеральных экспертов.

В этом году на конкурс поступило 345 проектов из 53 регионов России, в том числе 13 — из Липецкой области.