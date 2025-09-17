Липецкий «Кофе для души» стал победителем Всероссийской премии «Социальные лидеры России»

В рамках VI Форума социальных инноваций регионов в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Социальные лидеры России». В номинации «Лучшая корпоративная социальная программа для сотрудников/командообразующая практика» победу одержала предприниматель из Липецкой области Хумаш Меликян с авторским психологическим проектом «Кофе для души».

Премия «Социальные лидеры России» учреждена Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Её ключевые задачи — содействие повышению качества жизни населения, развитие инновационных подходов в социальной политике, поддержка эффективных практик, направленных на развитие молодёжи и семьи, а также вовлечение бизнеса в социальные инициативы.

Проект «Кофе для души» — это цикл тематических встреч с практикующими психологами, направленных на решение актуальных социально-психологических проблем. Среди ключевых направлений работы — гармонизация детско-родительских отношений, личностное развитие и самопознание, а также профилактика профессионального выгорания в корпоративной среде.

Всего на соискание премии в этом году было подано рекордное количество заявок — более 350 из всех регионов России. Экспертным жюри было отобрано 30 лучших проектов, чьи инициативы доказали свою эффективность в решении социальных задач.

«Победа липецкого проекта на всероссийском уровне — это ещё одно подтверждение высокого уровня развития социального предпринимательства в нашем регионе. Такие инициативы не только решают важные психологические вопросы, но и вносят значимый вклад в улучшение качества жизни людей», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.