Липецкий колледж ИИ в машиностроительной отрасли станет Центром развития студенческой лиги по гонкам дронов

Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли, расположенный в Липецке в Студгородке, стал одним из 20 победителей конкурса Федерации гонок дронов России. Всего на него отправили 130 заявок. Учреждение получит новое оснащение: пульты управления, дроны 75 класса, шлемы виртуальной реальности, гоночные трассы, лицензию на отечественный симулятор полётов «Квадросим», сообщили в минобразования региона. Также в колледже будут проводить региональный этап Всероссийской студенческой лиги по гонкам дронов.

«Теперь у липецких студентов есть современная площадка для совершенствования навыков в области пилотирования. Это открывает новые возможности для их профессионального роста и участия в крупнейших всероссийских соревнованиях, этапы которых также будут проводить в нашем колледже», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.