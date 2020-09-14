В регионе

Липецкий колледж вошел в топ-100 лучших образовательных организаций страны

42 минуты назад
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Липецкий индустриально-строительный колледж получил высокую оценку Союза Ворлдскиллс.  Он единственный из образовательных учреждений Липецкой области вошел в топ-100 лучших учреждений наряду с образовательными организациями еще из 26 регионов страны.  В этих колледжах и техникумах обучили и подготовили призеров и чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills. Рейтинг лучших колледжей России определяется уже в третий раз. Онлайн-церемония объявления итогов топ-100 прошла в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

 «Рабочие профессии сегодня востребованы, и мы должны сделать все возможное, чтобы в регионе была конкурентоспособная рабочая молодежь. Для этого важно развивать материально-техническую базу образовательных учреждений и повышать уровень квалификации педагогов», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

 Все колледжи, вошедшие в топ-100, уже получили в электронном виде сертификаты движения Ворлдскиллс Россия, являющиеся знаком качества. Больше всего колледжей из топ-100 расположены в Москве (40 организаций), Московской области (13 колледжей) и Тюменской области (3 организации). Впервые в перечень вошли колледжи Липецкой и Саратовской областей.

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