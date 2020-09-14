Липецкий колледж вошел в топ-100 лучших образовательных организаций страны

Липецкий индустриально-строительный колледж получил высокую оценку Союза Ворлдскиллс. Он единственный из образовательных учреждений Липецкой области вошел в топ-100 лучших учреждений наряду с образовательными организациями еще из 26 регионов страны. В этих колледжах и техникумах обучили и подготовили призеров и чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills. Рейтинг лучших колледжей России определяется уже в третий раз. Онлайн-церемония объявления итогов топ-100 прошла в рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Рабочие профессии сегодня востребованы, и мы должны сделать все возможное, чтобы в регионе была конкурентоспособная рабочая молодежь. Для этого важно развивать материально-техническую базу образовательных учреждений и повышать уровень квалификации педагогов», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Все колледжи, вошедшие в топ-100, уже получили в электронном виде сертификаты движения Ворлдскиллс Россия, являющиеся знаком качества. Больше всего колледжей из топ-100 расположены в Москве (40 организаций), Московской области (13 колледжей) и Тюменской области (3 организации). Впервые в перечень вошли колледжи Липецкой и Саратовской областей.