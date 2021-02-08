Председатель Липецкого областного краеведческого общества возмущен высказываниями Алексея Навального в адрес ветерана Войны Игната Сергеевича Артеменко.

Этот молодой человек непорядочный во всех отношениях. Что еще от него можно было ждать? — прокомментировал ситуацию Александр Клоков. — Оскорбление ветерана — это ситуация из ряда вон. Ситуация, которая никогда не должна повториться. Для этого во-первых, нужно, чтобы оскорбивший ветерана человек понес наказание. Во-вторых, нам самим нужно заниматься воспитанием молодежи. Молодежь у нас хорошая, только попадает, к сожалению, под плохое влияние.

Для воспитания подрастающего поколения областное краеведческое общество выпустило учебник по краеведению.

— Молодежь должна изучать и знать свою историю, должна знать о подвигах предков, чтобы понимать какую цену они заплатили за свободу всего нашего народа во время Войны, — рассказал краевед. — В нашей истории есть много примеров для подражания и поводов для гордости. Ребятам нужно рассказывать о них, чтобы они не попадали в сети сомнительных лидеров.