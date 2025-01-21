Липчанин Александр Клоков стал лауреатом Национальной премии «Имперская культура» в по разряду «Хранители традиций». Историк вместе с коллегами написал 13 книг «Записки Липецкого областного краеведческого общества», посвящённых истории родного края.

Александр Клоков — коренной липчанин. В 1983 году окончил Липецкий государственный педагогический университет (ныне — институт) по специальности «учитель истории и обществоведения». С 1989 года — председатель Липецкого областного краеведческого общества. Является организатором археологических исследований, автором туристических маршрутов по родному региону и создателем музейных экспозиций. Александр Юрьевич — соавтор самых знаковых книг о Липецкой земле: не только «Записок…», но и серии «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии», двухтомника «Усадьбы Липецкого края» и множества других изданий. В 2020 году Клокову присвоили звание «Почётный гражданин города Липецка».

«Липецкая земля — край с богатым историческим прошлым, хранящий множество тайн и удивительных открытий. Благодаря таким неравнодушным исследователям, как Александр Юрьевич и его коллеги, мы можем узнать больше о наследии нашего региона и сохранить его для последующих поколений», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальную премию «Имперская культура» вручают с 1999 года. С 2002 она носит имя русского философа, публициста и общественного деятеля Эдуарда Володина. Награждение лауреатов премии по итогам работы за 2024 год прошло в конференц-зале Союза писателей России в Москве.