Липецкий краевед, член Союза журналистов России и Союза писателей «Воинское содружество» Алексей Нарциссов подготовил альбом «Освобождение», в котором собраны фотографии Донбасса 1943 года и 2023-го. Документальные снимки времен Великой Отечественной сделаны коренным липчанином, военным фотокорреспондентом Иваном Нарциссовым, прошедшим всю войну с первых дней до взятия Берлина. Он – родной дядя автора проекта. В личном архиве семьи находится порядка 700 работ фронтовика. Также фотографии Ивана Нарциссова хранятся во многих редакциях и ведомственных архивах. Хроники современного Донецка последних лет взяты из открытых источников.

В 1943-м Красная армия освободила Донбасс от фашизма. Спустя 80 лет российским солдатам снова приходится противостоять неонацизму. В альбоме на каждом развороте собраны схожие сюжеты двух эпох – военная техника, бойцы, беженцы, здания во время бомбежек и после восстановительных работ. Враг практически не изменился. История повторяется. По словам автора, сигнальное издание выпущено для ознакомления, а сам проект находится в стадии доработки. В частности, будут заменены кадры строительных работ, проведенных в Донецке. Сейчас в распоряжении автора есть более свежие снимки.

Алексей Нарциссов уже презентовал свой альбом библиотекам и школам Липецка, которые высоко оценили издание. Однако, по мнению автора, книга, как ретроспектива событий, может быть интересна не только липчанам, но и жителям других регионов, увлекающимся военной историей и следящим за новостями в мире. Издание посвящено 110-летию фронтового корреспондента Ивана Нарциссова.

«Изучать историю важно во все времена. А сегодня это обретает особый смысл, когда многие пытаются переписать прошлое и придать новый смысл фактам. Липецкие краеведы и историки к исследованию событий прошлого подходят очень основательно и не переиначивают сведения», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.