Липецкий областной краеведческий музей завершает Год семьи созданием экспозиции «Семейные реликвии», посвященной истории липецких семей. В рамках подготовки к ней музей проводит сбор предметов, хранящихся в домашних коллекциях липчан. Жителей региона призывают принести вещи, которые имеют для них особое значение и напоминают о значимых событиях ушедших эпох, о близких людях, которые живут или жили в липецком крае, трудились и участвовали в судьбе государства.

По замыслу организаторов, выставка объединит воспоминания и переживания жителей региона и подчеркнет значимость каждой семьи в истории страны. Музей гарантирует сохранность всех экспонатов и их возврат после окончания выставки. Желающих поделиться экспонатами просят связаться с экскурсионным отделом музея по телефону: +7(4742)28-01-73 (по будням с 9:00 до 18:00).

«История региона – это совокупность судеб людей и важных событий, которые оставили след в памяти. Уверен, каждому жителю липецкого края, есть что вспомнить и что рассказать. И у многих дома есть вещи и предметы, которые напоминают о том, как жили липчане раньше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.