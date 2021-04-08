Презентация проекта «Музейные маршруты России» состоится в Калуге 20-21 апреля. Липецкую область представит областной краеведческий музей. Участники продемонстрируют фотографии своих экспозиций. Проект направлен на развитие и продвижение музеев Центрального Федерального округа. Курировать выставочный проект из 11 мобильных стендов будет заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Липецкий областной краеведческий музей, основанный в 1909 году, является одним из старейших учреждений культуры Центрального Черноземья. В 1956 году он получил статус областного, став ведущим музеем Липецкой области. На протяжении 112 лет музей формирует коллекции материалов, отражающих историю липецкого края с древнейших времён до наших дней.

В настоящее время музейный фонд насчитывает более 300 тысяч единиц хранения, в том числе предметы археологии и этнографии, редкой книги, нумизматики, живописи, графики и скульптуры, предметы быта, фотографии и документы. На трёх этажах и в цокольном помещении музейного здания работают 19 экспозиционных и выставочных залов, имеется 13 специально оборудованных фондохранилищ. Ежегодно музей принимает свыше 80 тысяч посетителей.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – неоднократно отмечал глава региона Игорь Артамонов.

В Липецком областном краеведческом музее разработаны туристические маршруты по городу, области и один межрегиональный маршрут:

1. «Незнакомый знакомый Липецк»

2. «Задонск – Иерусалим Земли Русской»

3. «Кудыкина гора» (экскурсия для семейного отдыха – родители и дети)

4. «Елец – город древний, город славный»

5. «Ораниенбург – Раненбург – Чаплыгин»

6. «Мещёрский дендрарий» (проводится в мае во время цветения сирени)

7. «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова»

8. «Лев Толстой и Липецкий край»

9. «Загадки Галичьей горы»

10. Археологический парк «Аргамач»

11. Липецк. История и современность (пешеходная экскурсия)

12. В тишине старинных улиц (пешеходная экскурсия)

13. В «Быханов сад» по границе старого города