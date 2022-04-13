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Липецкий кванторианец получил медальон за профессионализм финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

28 минут назад
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Воспитанник липецкого детского технопарка «Кванториум» Егор Мешков стал обладателем медальона за профессионализм финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» среди юниоров 14-16 лет. Итоговые соревнования прошли с 4 по 9 апреля на базе Академии цифровых технологий в Санкт- Петербурге. Всего в финале приняли участие команды из 13 регионов: Москва и Московская область, Санкт Петербург и Ленинградская область, Кемеровская, Липецкая, Новосибирская, Оренбургская и Сахалинская области, Республика Татарстан, Алтайский и Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. Компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» включает в себя управление и эксплуатацию, техническое обслуживание, обнаружение и устранение неисправностей беспилотной авиационной системы, применение технических средств и оборудования, используемых для управления полетом беспилотного летательного аппарата мультироторного и самолетного типа. По итогам упорной борьбы в ходе четырех соревновательных дней Егор стал обладателем медальона за профессионализм.

«Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют современные программы и развивают способности талантливых детей, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

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