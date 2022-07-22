В России создано новое движение детей и молодежи. Оно объединит все детские общественные организации. Наблюдательный совет возглавил Президент России Владимир Путин. Создать новую молодежную организацию давно просили дети, их родители и учителя. В настоящее время по стране в похожих организациях задействованы всего 3 миллиона ребят. Новое Всероссийское движение объединит более 18 миллионов детей.

В Липецкой области много активных школьников и молодых людей. В настоящее время детские и молодежные организации объединяют примерно 57 тысяч человек. Еще почти 30 тысяч липчан от 14 до 35 лет занимаются волонтерством.

К слову, Липецкой области есть, что предложить новому Всероссийскому движению детей и молодежи. Площадкой для проведения различных слетов и мероприятий может стать детский лагерь «Прометей». Когда-то он был известен на всю страну, но последние 3 года закрыт. Правительство области при федеральной поддержке готово подарить лагерю вторую жизнь.

«В Липецкой области много талантливых и активных детей, молодежи, которые, я уверен, станут частью нового всероссийского движения. Более того, в регионе есть объект, который может стать прекрасной площадкой, базой для мероприятий движения – это лагерь «Прометей». Он был широко известен в советские годы, там с удовольствием отдыхали школьники не только Липецкой области буквально еще несколько лет назад. И есть идея возродить лагерь. Мы уже вышли с этим проектом на федеральный уровень, если реконструкцию одобрят, то мы получим прекрасный детский центр, в котором будут учтены все современные тенденции для активного отдыха, развития и творчества детей и молодежи», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Стать участником нового движения сможет каждый ребенок от 6 лет до 18 лет.

В работе движения примут участие как государственные, так и общественные организации. Они займутся воспитанием подрастающего поколения. Партнерами движения выступят вузы, творческие коллективы, предприниматели. Наставники помогут ребятам найти новые интересы, определиться с будущей профессией, а развитая сеть партнерских организаций даст школьникам возможность реализовать свои научные, творческие и бизнес-проекты. Школьники должны будут не только получить новые знания, умения и навыки, но и суметь реализовать себя и стать важной частью страны.

«В Артеке состоялось учредительное собрание нового движения детей и молодежи. Считаю важным, чтобы данное движение стало, действительно, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением. У детей и молодежи много новых интересных идей, проектов. И я верю в то, что они смогут это реализовать. Важно, чтобы участие ребят в деятельности движения повысило вовлеченность школьников и студентов в общественные процессы. У нас активная молодежь, им многое интересно, они небезразличны к происходящему вокруг», – прокомментировала учитель информатики и физики, заместитель директора гимназии № 12 г. Липецка, Заслуженный учитель РФ Алла Волкова.

Добавим, что на первом собрании нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, которое прошло в Артеке 20 июля, было принято решение об учреждении и утвержден устав движения. В ближайшее время будут сформированы региональные отделения, а предположительно в декабре состоится съезд, где его участники определятся с названием движения, атрибутами, возрастными группами. А пока ребята из Липецкой области и других регионов страны могут предложить свои идеи.