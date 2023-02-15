Липецкий всероссийский литературный фестиваль «ЛевитовФест» стал частью Содружества литературных фестивалей России, объединившего восемь крупных проектов страны от Сибири до Кольского полуострова, отобранных по критериям масштабности и качества проведения. Их организаторы подписали соглашение о создании Содружества на XVI Съезде Союза писателей России. Инициатором проекта стал Совет молодых литераторов Союза писателей России, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Фестивали Содружества объединяют общие ценности. Это гуманизм, милосердие и справедливость, служение Родине и ответственность за её судьбу, понимание ценности каждого человека и важности творческого потенциала личности. Единый стандарт позволит повысить профессиональный уровень литературных мероприятий. В частности, экспертами на фестивалях Содружества будут только признанные писатели, литературоведы и критики, представители авторитетных литературных журналов, профессиональные преподаватели. При этом каждый из фестивалей сохранит свою уникальность на основе особенностей культуры своего региона: имена крупных писателей, «места силы», связанные с самобытными традициями и историей региона.

Первый фестиваль стартует уже в апреле 2023 года в Челябинске и Сатке. В августе «ЛевитовФест» соберет писателей со всей страны в Липецке. А завершит год масштабный форум-фестиваль в Мурманске. «Липецку не впервые выпадает становиться площадкой для проведения крупного всероссийского форума. Уверен, это событие пройдет на достойном уровне и вызовет живой интерес у жителей региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В список фестивалей Содружества вошли Всероссийский форум молодых писателей в Челябинске, Всероссийский литературный фестиваль имени А.М. Бельмасова (Ленинск-Кузнецкий), «Солнечный круг» Литературный фестиваль имени Л.И. Ошанина (Рыбинск), Литературный форум Союза писателей России «в Химках», Международный молодёжный фестиваль «КоРифеи» (Уфа), Всероссийский литературный фестиваль имени М.В. Анищенко (Самара), Форум-фестиваль поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй» (Мурманск) и наш Всероссийский литературный фестиваль «ЛевитовФест». Стоит отметитить, что «ЛевитовФест» – единственный литературный фестиваль в Липецке. Ежегодно с 2021 года он собирает талантливых писателей, вошедших в шорт- и лонг-лист Международной литературной премии имени А.И. Левитова, а также гостей, экспертов и организаторов литературного процесса со всей России.

Подробнее о проекте и о каждом фестивале можно узнать на сайте Содружества и в социальных сетях Совета молодых литераторов Союза писателей России.