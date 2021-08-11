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Лыжероллер-любитель из Липецкой области доказал, что возраст спорту – не помеха. На первенстве России наш спортсмен Борис Предеин стал трёхкратным чемпионом в категории 75-79 лет, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

Всего в турнире приняли участие спортсмены из 16 регионов. Липецкий лыжероллер стал лучшим на трёх дистанциях: свободный стиль (спринт) 1,2 километра, свободный стиль (масс-старт) 5 километров, классический стиль (масс-старт) 5 километров.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.