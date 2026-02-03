Липецкий малый бизнес в легкой промышленности может возместить половину расходов на оборудование для маркировки

Оператор государственной системы маркировки «Честный знак» предлагает производителям одежды и других товаров легкой промышленности компенсировать 50% затрат на приобретение оборудования для обязательной маркировки, сообщает министерство экономического развития Липецкой области.

«Мера поддержки позволит упростить и ускорить процесс маркировки продукции легкой промышленности. Это сделает ее более конкурентной, поскольку покупатели все больше доверяют товарам, у которых есть все этикетки и сертификаты соответствия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы получить компенсацию, необходимо быть зарегистрированным в системе «Честный знак» в товарной группе «Легпром» (или пройти регистрацию впервые), входить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, производить продукцию, маркировка которой стала обязательной с марта 2025 года, иметь соответствующие сертификаты или декларации и быть подключенным к системе электронного документооборота (ЭДО).

Компенсация распространяется на типовой комплект оборудования: термотрансферный принтер с отделителем этикеток и сканер (проводной или беспроводной по выбору). Оформить заказ можно на один комплект, при условии 100% предоплаты и указания номера лицевого счета в платежных документах.

Подать заявку на участие в программе можно до 10 февраля на сайте, где размещена подробная информация о комплекте и правилах участия. За консультацией можно обратиться в липецкий Центр помощи «Честный знак» по телефону +7(4742)55-56-70 или лично по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 404.