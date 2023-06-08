Липецкий медицинский колледж станет центром образовательного кластера «Здравоохранение Липецкой области» по подготовке средних медицинских работников. Он стал победителем конкурса Министерства просвещения РФ, направленного на оказание государственной поддержки образовательно-производственным центрам (кластерам) на основе интеграции организаций среднего профессионального образования и учреждений реального сектора экономики. Всего на конкурс было подано 192 заявки, ко второму этапу рассмотрения были допущены 77.

Липецкий медицинский колледж, как победитель, получит 60,5 млн рублей из федерального бюджета, 5 млн рублей из бюджета Липецкой области, и еще 2 млн – из внебюджетных источников, направляемых участниками образовательного кластера. Деньги гранта планируется потратить на оснащение кластера современной материально-технической базой. Это, прежде всего, приобретение инновационных средств обучения, таких как робот-симулятор для отработки навыков родовспоможения, тренажерный комплекс «Макет автомобиля скорой медицинской помощи», интерактивная система полуавтоматического контроля качества выполнения манипуляций с предустановленными сценариями, робот-симулятор взрослого пациента для отработки навыков оказания помощи и клинического мышления.

В образовательный кластер войдут организации среднего профессионального образования медицинского профиля Липецкой области и ведущие медицинские организации, такие как Областная детская больница, Липецкая городская детская больница, Липецкая областная клиническая больница, Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий областной онкологический диспансер, Липецкий областной клинический центр, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и другие.

«Создание кластера на базе Липецкого медицинского колледжа позволит повысить качество подготовки средних медицинских работников и престиж медицинских специальностей. Самое главное, он поможет в устранении кадрового дефицита и увеличении притока молодых специалистов в клиники Липецкой области», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На днях в управлении здравоохранения Липецкой области состоялось торжественное подписание соглашения о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» («Здравоохранение Липецкой области»). В мероприятии приняли участие начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков, начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова, директора медицинских колледжей и главные врачи ведущих медицинских организаций региона.