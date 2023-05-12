Грант федерального проекта «Профессионалитет» получил Липецкий медицинский колледж. Для участия в конкурсе было подано 192 заявки учреждений СПО со всей России, допущено к оценке было 77 заявок, в число победителей вошел и Липецкий медколледж. Он получит 60,5 млн рублей из федерального бюджета, 5 млн рублей из областной казны и 2 млн рублей из внебюджетных средств, направляемых участниками образовательного кластера.

«Проект, несомненно, открывает хорошие перспективы. Такой подход полностью созвучен с нашей стратегией развития среднего специального образования. Колледжи и техникумы должны готовить востребованных специалистов, которые затем без труда устроятся на хорошо оплачиваемую работу, а приоритетные отрасли, в свою очередь, получат грамотных профессионалов. Безусловно, это будет способствовать развитию сферы здравоохранения региона», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, деньги гранта планируется потратить на оснащение кластера современной материально-технической базой. Это, прежде всего, приобретение уникальных инновационных средств обучения, таких как робот-симулятор для отработки навыков родовспоможения, тренажерный комплекс «Макет автомобиля скорой медицинской помощи», интерактивная система полуавтоматического контроля качества выполнения манипуляций с предустановленными сценариями ТьюторМЭН, робот-симулятор взрослого пациента для отработки навыков оказания помощи и клинического мышления Джуно.

Создание кластера позволит повысить качество подготовки средних медработников, престиж медицинских специальностей и, как следствие, будет способствовать устранению кадрового дефицита и увеличению притока молодых специалистов в медицинские организации региона. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» проводится Министерством просвещения РФ на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, уточнили в областном управлении образования и науки.