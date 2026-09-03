Липецкий медвуз начал подготовку педиатров для детских больниц региона

В липецком филиале Российского университета медицины стартовал новый учебный год. На первый курс зачислено 156 студентов. В этом году в вузе впервые открыто направление «педиатрия». Это позволит региону готовить собственных детских врачей, которых не хватает.

Губернатор Игорь Артамонов и ректор РУМа Олег Янушевич встретились со студентами. Ответили на их вопросы, рассказали об особенностях учёбы, которая в университете с первого курса связана с практикой: вуз сотрудничает с 17 больницами области, где студенты будут проходить обучение рядом с опытными врачами.

Многие первокурсники уже знают, где будут работать после выпуска. Целевики закреплены за конкретными больницами, а второкурсники со следующего года начнут клиническую практику.

В планах региона – дальнейшее развитие медицинского вуза. Следующее направление, которое рассматривается, – стоматология.

«Мы шаг за шагом создаём собственную систему подготовки врачей. Педиатрия – только начало. Важно, чтобы ребята с первого курса погружались в профессию, видели реальную работу и понимали, где они будут нужны. Желаю студентам успешного учебного года и уверенности в выбранном пути», – отметил губернатор.