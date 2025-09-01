Липецкий медвуз открыли Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Игорь Артамонов

В Липецке открылся филиал Российского университета медицины — в здании на площади Плеханова, 5. В торжественной церемонии, которую открыли исполнением гимна РФ, приняли участие Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, ректор столичного РУМа Олег Янушевич, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, студенты медвуза, руководители ведущих учреждений здравоохранения региона.

Министр здравоохранения обратился к собравшимся с приветственным словом, поблагодарив руководителя региона Игоря Артамонова и его команду за создание учебного заведения, решающего стратегически важные задачи в медицине. «2025 год — это начало новой эры для здравоохранения Липецкой области и России в целом… В последние годы государство делает огромные вложения в инфраструктуру, технологии, науку. Когда мы говорим о здравоохранении, о служении людям, то все, кто сегодня пришёл на первый курс, понимают: теперь меняется ваш образ жизни. Раньше, учась в школе, вы в основном принимали — получали знания, заботу родителей, учителей и наставников. Сегодня — это ваш первый шаг, когда вы начинаете отдавать: обществу, людям. У вас появляется ответственность за других. Отныне ваш образ жизни — медицина», — подытожил Михаил Мурашко, обращаясь к будущим врачам.

«Я думаю, что не только наш университет, но и страна получила одно из ведущих медицинских учреждений, которое будет олицетворять качество подготовки, практико-ориентированной подготовки студентов. Наша команда сделала, делает и будет делать всё для того, чтобы дать вам самое главное — знания и умения. Сегодня здесь присутствуют главные врачи медицинских организаций, с которыми мы подписали соглашение, и это будут базы, в которых вы будете оттачивать свои знания. Но самое главное, какое бы красивое здание ни было, в него надо вдохнуть душу. И эта душа ваша. Я очень хочу вам пожелать прекрасной учебы, знаний и успехов», — сказал Олег Янушевич.

После торжественной линейки Министр здравоохранения в сопровождении губернатора региона осмотрел аудитории, где будут проходить занятия. «В здании — светло, просторно и современно. Оборудование в аудиториях соответствует уровню лучших медицинских вузов страны: от тренажёров для отработки манипуляций до VR-технологий для изучения анатомии. К оснащению филиала подключилась даже Военно-медицинская академия имени С. Кирова. С их помощью для студентов открыт анатомический музей», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Также Михаил Мурашко прочитал студентам их первую лекцию, посвящённую основным тенденциям развития здравоохранения до 2030 года.