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Футбольный клуб “Металлург”, выступающий в группе 3 первенства России по футболу среди клубов ПФЛ, одержал победу над командой “Химки-М”.

Единственный в этом матче гол забил Владлен Бабаев на 30-й минуте, точно пробив в нижний угол из-за пределов штрафной площади.

Как минимум на несколько часов липецкая команда возглавила турнирную таблицу. Конкурент “Металлурга” за первое место – белгородский “Салют” – в рамках 20-го тура встретится сегодня с командой “Металлург-Видное”. В случае, если белгородцы потеряют очки, “Металлург” сохранит за собой лидерство еще дольше.