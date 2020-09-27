Липецкий “Металлург” не удержал победу в матче с лидером первенства

Сегодня, 27 сентября, липецкий “Металлург” в 8 туре ПФЛ принимал на своем поле лидера первенства “Химик-Арсенал” из Новомосковска. Матч завершился вничью, со счетом 1:1.

На 28-й минуте “Металлург” воспользовался ошибкой гостей при вводе мяча из-за бокой линии и организовал контратаку, которую точным ударом в дальний угол завершил 19-летний Илья Глебов. Этот гол стал для него первым в карьере.

Однако удержать преимущество до финального свистка хозяевам не удалось. За пять минут до окончания второго тайма Константин Антипов сравнял счет.

В концовке встречи нападающий “Металлурга” Руслан Ахвледиани мог стать героем матча, пробивая головой после навеса с фланга. Но в итоге героем из этого эпизода вышел вратарь “Химика-Арсенала” Александр Миронов.

Наш земляк Андрей Овчинников провел на поле 76 минут. Как обычно, был активен, креативен и полезен, но в этот раз не отметился ни голом, ни передачей.

Видео: fcmetallurg-lp.ru