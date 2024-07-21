Футбольный клуб Липецка «Металлург» открыл сезон. На домашнем стадионе он встретился с командой «Краснодар-2». К игре липчан готовил новый тренер Максим Ромащенко. Существенно обновился состав команды, в нем появилось девять новых игроков. Игру посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Открыли счёт гости. Гол забил Михаил Умников. Наш Денис Семин уже на 11-й минуте ответил, 1:1. На перерыв команды уходили с преимуществом гостей. Дубль оформил Михаил Умников. Во втором периоде, на 84-й минуте матча липчане сравняли счё, 2:2. Гол забил Дмитрий Бушуев.

«Наши ребята играли достойно. Очень много молодых игроков в команде. Понятно, чтобы добиться слаженности, требуется время. Но уже сейчас видно, что парни бьются, не уступают. Желаю «Металлургу» наращивать темпы и побеждать», – прокомментировал игру Игорь Артамонов.