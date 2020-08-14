Липецкий «Металлург» отправили на карантин. У одного из членов команды выявили коронавирус

Футбольный клуб «Металлург» попал в неприятную ситуацию. Один из членов команды сдал положительный тест на COVID-19, сообщает

В результате команду отправили на двухнедельный карантин. “Металлург” не сыграет как минимум в двух ближайших официальных матчах. Тренировочный процесс также будет прерван.

– Мы направим письмо в Российский футбольный союз, в котором изложим ситуацию, – приводит слова гендиректора клуба Владимира Зеновкина Чемпионат48. – Мы не сможем выехать в Ногинск, где 15 августа должны были проводить матч с местным «Знаменем». Не сможем принять «Знамя» и 19 августа в Липецке в поединке на Кубок России. Судьбу этих встреч будет решать РФС.

Липчане надеются, что им позволят сыграть в более поздние сроки. В противном случае «Металлургу» будут засчитаны поражения.