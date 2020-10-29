Липецкий “Металлург” победил “Сокол” в Саратове

“Металлург” (Липецк) в рамках 13-го тура первенства ПФЛ обыграл на выезде одного из лидеров чемпионата – саратовский “Сокол” – 3:1.

Счет на 10-й минуте открыли липчане после резвой конратаки, которую точным ударом завершил Владлен Бабаев.

На 26-й минуте нападающий “Сокола” Иван Хлебородов восстановил равновесие, реализовав назначенный в ворота “Металлурга” пенальти.

На 87-й минуте липчанам снова удалась результативная контратака. Александр Кутьин сместился с угла штрафной в центр и точно пробил низом в дальний угол.

А уже в добавленное время окончательный счет в матче (1:3) установил Никита Кашаев, оказавшийся расторопнее всех в сутолоке у чужих ворот.

Следующий матч “Металлург” проводит дома 3 ноября против “Авангарда” из Курска.



Видео: ПФК “Сокол”.